  • BIST 4.926,18
  • Altın 1242.285
  • Dolar 19.2401
  • Euro 20.9544
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

» »
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Gönderilmeyecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Nisan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen yazıda, Türkiye’de gerçekleştirilecek “Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği” ile “Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği” müsabakalarına okul takımı gönderilmeyeceğinin bildirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun Türkiye'de gerçekleştirilecek okullar arası yarı final ve final müsabakalarına ülkeden katılacak kafilelerin giderlerinin karşılanması ile ilgili aldığı kararın kamuoyunda yarattığı yanlış anlamalar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın 439/2023 numaralı önergesi, tüm branşları kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiği için Bakanlar Kurulu’nun gündeminde sunulmuş ve Bakanlar Kurulu bu çerçevede karar üretmiştir.

Bilinmesini isteriz ki, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat günü yaşanan felaketin yarattığı acıyı en derin şekilde yaşayan kurumların başında gelmektedir.

Adıyaman’da hayatını kaybeden öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin acısını ve eksikliğini halen hissediyor, hatıraları önünde saygı ile eğildiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Yaşadığımız bu süreç doğrultusunda da 3 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen yazımızda, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Voleybol Yıldız Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği müsabakalarına okul takımı göndermeyeceğimizi bildirmiş bulunmaktayız.

resim_2023-04-07_174115536.png

Bizler için bu yılın şampiyonları, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin “Şampiyon Melekler Takımı”dır.

Okullarımızda, sınıflarımızda, okul sporları müsabakalarında ve bulunduğumuz her ortamda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ismini yaşatmaya devam edecek, okullarımızın elde edeceği başarıları onlara ithaf edeceğiz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat’ta çöp kamyonu yandı07 Nisan 2023 Cuma 17:30
  • Dursun Oğuz, Serakhis Deresi’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi07 Nisan 2023 Cuma 11:27
  • Evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor07 Nisan 2023 Cuma 11:05
  • Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!07 Nisan 2023 Cuma 10:42
  • Polisten İki Farklı Bölgede Operasyon07 Nisan 2023 Cuma 10:25
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı07 Nisan 2023 Cuma 10:17
  • “Şubat sonuna kadar olan borçlar en geç 13 Nisan’a kadar kapatılmalı”07 Nisan 2023 Cuma 10:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı07 Nisan 2023 Cuma 09:48
  • DAÜ Per Sen Başkanı Altun DAÜ'de Münhallerin kendi talepleri üzerine yapıldığı açıkladı07 Nisan 2023 Cuma 09:46
  • Başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsünün iki bacağı kırıldı07 Nisan 2023 Cuma 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti