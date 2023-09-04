Milli Eğitim Bakanlığından 'başörtülü öğrenci' açıklaması

İşte yapılan açıklama;

Genel Ortaöğretim Dairemize bağlı Anafartalar Lisesinde haziran ayında gerçekleştirilen diploma töreni esnasında, törene başörtüsü ile katılmak isteyen bir öğrencinin okuldan kovulduğuna ve örtüsünün öğretmenler tarafından şiddet uygulanarak zorla çıkarıldığına dair haberler, geçtiğimiz hafta basında yer almıştır.



Öncelikle belirtilmelidir ki ilgili dairemize ve/veya bakanlığımıza bağlı hiçbir daire veya birime konu ile ilgili şikâyette bulunulmamıştır.

Basında yapılan yayınlar ve Bakanlığımızın 22 Ağustos 2023 tarihinde bilgilendirilmesinin ardından konu, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığının gündemine taşınmış hemen ardından konunun ivedilikle araştırılması ve gerçeğin açığa çıkarılması amacıyla iki denetmenimiz görevlendirilmiştir.

Denetmenlerimiz, basından alınan ve/veya şikâyetin ulaştığı merci eliyle tarafımıza iletilen şikâyet yazılarını incelemiş, bu yazılar altında isimleri bulunan okul baş muavini ve öğrenci ile görüşerek yazılı ifadelerine başvurmuştur. Bu görüşmelere paralel olarak yine görevli denetmenlerimizce okul müdürü ile yazılarda ismi geçen

müdür muavini ve öğretmenlerimize ulaşılarak yaşananlarla ilgili sözlü ve/veya yazılı bilgi alınmış ve değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda:

 22 Haziran 2023 tarihinde bir öğrencinin törene başörtüsüyle geldiği,

 Öğrencinin, okul müdürünün bilgisinde ve öğretmenlerin desteğiyle bonesi üzerine

kepini takarak törene katıldığı,

 Mutlu ve huzurlu bir şekilde diplomasını alarak bunu foroğraflarla belgelediği,

 Öğrenci, öğretmenler ve/veya okul idaresi arasında şikâyete neden olacak bir olay

yaşanmadığı,

 Öğrencinin ve/veya ailesinin herhangi bir şikâyeti olmadığı,

 Öğrencinin çıkan haberler üzerine basında adı geçen öğretmenlerinden birine

ulaşarak sesli mesaj bırakmak suretiyle konuyla ilgisi bulunmadığını, bahsedilen

ve/veya başka herhangi bir şekilde öğretmenlerini şikâyet eden bir yazı yazmadığını

ifade ettiği,

 Öğrencinin ve/veya velisinin öğretmenlerle ve/veya tören gecesi yaşananlarla ilgili

herhangi bir metin yazmadığı ve/veya hiçbir kuruma şikayette bulunmadığı, basında

yer alan ve Bakanlığımızın bilgisine getirilen metnin öğrenci tarafından kaleme

alınmadığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte;

Yapılan araştırma ve konuyla ilgili kişilerin sorgulanması neticesinde bahsi geçen okul baş muavini ile ilgili Öğretmenler yasası 85 (5) a maddesine aykırılık teşkil eden ciddi bulgulara rastlanmıştır.

İlgili baş muavinin denetmenlerle yaptığı görüşmenin ardından gün içinde emekliliğini vermiş olması ve

“Öğretmenler Yasası 90 (17) Görevden çekilerek veya emekliye çıkarak öğretmenlik görevinden ayrılmış öğretmenler hakkında disiplin kovuşturması açılmaz.” maddesinin mesleki soruşturmayı imkânsız kılması nedeniyle

o Bulguların polis soruşturmasına tabi olması, o Gerçeğin açığa çıkarılması,

o Süreç içerisinde zarar gören öğretmenlerimizin haklarının korunması,

amacıyla yasal işlem başlatılması için gerekli şikayet Polis Genel Müdürlüğüne

yapılacaktır.