Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcağlu: “Kayıt Parası Talep Edilemez”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden herhangi bir para talebinde bulunamayacağını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden herhangi bir para talebinde bulunamayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” doğrultusunda gelen haberlere yanıt verdi.

“OKUL YÖNETİMLERİ UYARILDI”

Amcaoğlu, “kayıt parası” adı altında velilerden para talep edilmemesi konusunda tüm okul yönetimlerinin uyarıldığını ifade ederek, velilerin, okul üniformalarını diledikleri şekilde tedarik edebildiklerini, bu konuda okul yönetimlerinin herhangi bir yönlendirme veya para talebinde bulunamayacağını da belirtti.

Amcaoğlu, “kayıt parası talep edildiği” yönündeki tüm şikayetlere bakanlığın kapılarının açık olduğunu ifade ederken, “Devlet okulları velilerden, kayıt parası adı altında talepte bulunamaz, bu konuda çok hassasız” dedi.