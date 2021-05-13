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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Amcaoğlu, genelde eğitimin, özelde ise çocukların pandemi koşullarından en az zararla çıkması için yoğun çaba sarf ettiklerine vurgu yaptı.

Amcaoğlu, şöyle devam etti: “Güzel günlere yeniden kavuşmak için mesai düşünmeksizin gayret harcıyoruz. Bu konuda halkımızın bize güvenmesi beklentimizdir. Ramazan Bayramı’nın ülkemize, koronavirüs salgınıyla mücadelede en önde görev yapan sağlık çalışanlarımız ve çocuklarımıza aylardır en zor şartlarda uzaktan da olsa eğitim veren öğretmenlerimiz başta olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarımıza, Anavatan’daki soydaşlarımıza ve İslam Alemi’ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum” 

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