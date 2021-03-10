Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, YÖK Başkan'ı Saraç'ı ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, Yekta Saraç ile YÖK Başkanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Kovid-19 salgınından etkilenme süreci​ ele alındı.

YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede, Bakan Amcaoğlu'na, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti.