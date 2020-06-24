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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti

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Milli Eğitim Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti

Çavuşoğlu, DAÜ’nün ilk ve en güzide üniversite olduğunu söyleyerek, demokrasiye uygun şekilde rektör atandığını belirtti.

Hocanın’a görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, “DAÜ’yü aldığı yerden daha iyi noktaya taşıyacağından eminim. Hocanın’a güvenimiz tamdır” dedi.

Ekonomik kalkınma ve bilim adamı yetiştirme noktasında DAÜ’nün önemli rolü olacağına inanç belirten Çavuşoğlu, “DAÜ’ye desteğimiz tam olacaktır” diye konuştu.

DAÜ’nün geleceği ile ilgili endişeli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu konuyu da görüşeceklerini, kurumsal olarak ve toplumu geleceğe taşıma noktasında iyi işlere imza atacaklarını kaydetti.

HOCANIN

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Üniversitenin önemli bir kurum olduğunu söyleyerek, rektör seçilme prosedürünü anlattı.

Görevi olgun ve demokratik bir şekilde devraldığını söyleyen Hocanın, yükseköğrenim alanında COVID 19’dan dolayı alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar bulunduğunu, görüş alışverişi yapacaklarını belirtti.

Hocanın, ülkeye faydalı, rasyonel, plan odaklı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

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