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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu İle Arık, Yeni Yapılacak Okul İnşaatına İlişkin Protokol İmzaladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin  Sanver Arık , Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu İle Arık, Yeni Yapılacak Okul İnşaatına İlişkin Protokol İmzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin  Sanver Arık , Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine  Esin Sanver Arık, eşi Sadık Arık, yeğeni Gülşah Sanver Manavoğlu ve  bürokratlar da  katıldı.

ÇAVUŞOĞLU
İmza töreninden önce konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, birçok protokole heyecan dolu imzalar attığını fakat bu protokole çok fazla heyecan duyarak imza atacağını söyledi. 

Esin Arık’ın kendisinin  gelerek okul yapmak istediğini söylemesinin ardından çalışmalar yaptıklarını ve KKTC’de olmayan standartta bir proje çizildiğini dile getiren Çavuşoğlu, yapılacak okulun ülkeyi kalkındıracak gençleri yetiştirecek olmasının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Okulun yaklaşık bir yıl içerisinde yapılıp Bakanlığa hibe edileceğini  dile getiren Çavuşoğlu, Esin Arık ve eşi Sadık Arık’ın  bu projeyle ülkeyi geleceğe taşıyacak olan nesiller için bir mekan sağlayacak olmalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

KKTC Devleti olarak her yıl birçok inşaat yapmakta olduklarını fakat hayırsever kişilerin yaptıkları katkıların maddi boyutunun yanı sıra manevi boyutunun da çok büyük olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, kazançlarını bu ülkeden elde edenlerin geleceğe böyle miras bırakmalarının da önemini vurguladı.

Çavuşoğlu, sekiz bin beş yüz metre kare alanı , iki bin altı yüz metre kare kapalı alanı, 20 derslik, dört laboratuvarı, kafeteryasıyla dizayn edilmiş 600 kişilik muhteşem bir okul yapılacağını kaydetti.

Okulun isminin Esin Leman Lisesi olacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Ne mutlu ellerinde bulunan imkanları çar çur etmeyip ülkenin geleceği için kullanıyorlar. Hayır işlediğiniz ve hayırlara motive olduğunu için teşekkür ederim.” dedi.

ESİN ARIK

Esin Sanver Arık da, nicedir eğitim pınarına bir avuç su katma arzusunda olduğunu belirterek,  kendisine bu yolda katkı koyarak destekleyen herkese teşekkür etti.

Arık, yapılacak liseyi küçük köyünde ilkokula dahi gidemeyen ve vatana hayırlı evlatlar yetiştirmek için didinen anne ve babasına ithaf etti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da,  ülkenin öncelikli ihtiyacının birliktelik olduğunu dile getirdi.

Birlikteliklere başkalarının da katılması ve teşvik olması halinde ülkenin gelişebileceğini dile getiren Manavoğlu,  daha önce okul yapma konusunda çok bilinçli olmadığını fakat büyüdükçe  çok büyük bir ihtiyacın karşılandığını gördüğünü kaydetti.

Okul yapımının geleceği emanet ettikleri çocuklar için büyük önem taşıdığını da söyleyen Manavoğlu  yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

SADIK ARIK

Sadık Arık ise, okulun en erken zamanda bitirileceğini dile getirdi.

Eşi Esin ve kendi birikimleriyle okul yapma kararı verdiklerini anlatan Arık, okul yapmanın en yararlı iş olduğunu ve geleceğin bakanları ve  başbakanlarının ancak eğitim sayesinde yetişeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yapılacak okul için karşılıklı imzalar atıldı.

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