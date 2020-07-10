Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 11 Temmuz basın günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu mesajında, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete “Saded’in anısına her yıl kutlanan 11 Temmuz’un, Kıbrıs Türk basın tarihinin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirterek, basın kuruluşlarının demokrasiye yaptığı katkılarla, toplumsal gelişime ve ilerlemeye öncülük ettiğini dile getirdi.

Basının, halkı doğru bilgilendirme, yönlendirme ve eğitme gibi son derece önemli bir görevi bulunduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren ve zaman mefhumu tanımaksızın büyük bir fedakarlıkla halkın doğru haber alması için görev yapan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.” dedi.

Basının, katılımcı demokrasi ve çağdaş devlet yapısı için en temel unsur olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu anlamlı günde; mesleğini etik ilkelere uygun bir biçimde sürdüren tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, yürüttükleri başarılı çalışmaların devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.