Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Güzelyurt Sanat Derneği’ni kabul etti

“Kendi kültürünü sahiplenip yaşayamayan bir toplum, varlığını yitirmiş bir toplum olacaktır.”

Güzelyurt Sanat Derneği Başkanı Ayhan Bıçaklı Bakan Özdemir Berova’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederken gerçekleştirdikleri ziyarette bu yıl 21.sini düzenleyecekleri festival ile ilgili bilgi verdi.

Güzelyurt’ta 35 yıllık köklü bir dernek olduklarını ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak adına birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Bıçaklı, 21.sini düzenleyecekleri Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali’nin 28 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğini söyledi.

Bıçaklı, düzenleyecekleri festival ile hem Güzelyurt’ta bulunan gençleri kültür sanata yönlendirmek hem de bölgeye canlılık katmak ve halkımızın moral motivasyonu arttırmak amacında olduklarını ifade etti.

Festivalin 9 gün süreceğini ve 4 yabancı grubun katılmasının planlandığını söyleyen Ayhan Bıçaklı,Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı da aralarında görmek istediklerini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise, Güzelyurt’ta ve Kıbrıs Türk kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan Güzelyurt Sanat Derneği heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir Berova bu tür festivallerin kültürümüzün yaşatılması ve paylaşılması adına önemli olduğunu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yapılan ve yapılacak olan bu tür etkinliklerden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu bağlamda ülkemiz kültürünün farklı ülke kültürleri ile paylaşılması ve tanıtılmasının gelecek adına atılmış adımlar olduğunu ve kültürünü sahiplenip yaşayamayan ve yaşatamayan toplumların varlığını yitirmiş toplumlar olacağını vurgulayan Bakan Berova, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak Kültür Dairesi aracılığıyla düzenlenecek bu tür etkinliklerde derneklerin herzaman yanında olduklarını ve olmayada devam edeceklerini vurguladı.

Berova son olarak Güzelyurt Sanat Derneği’nin gerçekleştireceği etkinliklerin ve festivalin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.