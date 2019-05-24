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Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m ve Kültür Bakanı’nın ilk zi̇yaretçi̇si̇ KTOEÖS

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Selma Eylem başkanlığındaki Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’yla (KTOEÖS) görüştü.
Mi̇lli̇ Eği̇ti̇m ve Kültür Bakanı’nın ilk zi̇yaretçi̇si̇ KTOEÖS

Selam Eylem, ziyarette yaptığı konuşmada, önceki hükümetlerle olduğu gibi şimdiki hükümetle de işbirliği ve istişare içinde eğitim adına yararlı işler yapacaklarına inandığını belirtti. Eylem, eğitimde altyapı, müfredat ve “Göç Yasası” gibi sıkıntıları olduğunu ancak eğitime aktarılan kaynağın ise kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Eylem, hem Çavuşoğlu’na hayırlısı olsun demek, hem de bu sıkıntıları ileterek istişareyle çözüm yolları aramak üzere bugünkü ziyareti gerçekleştirdiklerine işaret ederek, önümüzdeki hafta basınla da paylaşacakları eğitim seferberliği çalışması hakkında Çavuşoğlu’nu bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasına, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği “Burada olmak beni ne kadar mutlu etmişse sizleri burada görmek de beni o kadar mutlu etti” sözleriyle başladı.

KTOEÖS’e nezaketi için teşekkür ederken ilk randevuyu kendilerine verdiğini dile getiren Çavuşoğlu ülkedeki tüm sorunların irdelenebileceğini ancak şu anda birinci önceliğin kendisinin ve sendikanın sorumlu olduğu eğitim konusu olduğunu kaydetti.

Sendikanın öğretmenlerin özlük hakları, öğretmenlerin eğitime katkısı, ülkenin geleceğinin gailesiyle yollarda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şimdi farklı rolleri olsa da bu yollarda hep birlikte yürüdükleri zamanlar olduğunu ancak ortak gailenin ülkenin geleceği olduğuna inanç belirtti.

Geçmiş bakanlık döneminde KTOEÖS ile uyumlu şekilde çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, eğitimin iyileşmesi, halkın refahının artması için tüm hedeflere birlikte yürünmesi gerektiğini anlattı.

Bu kadar yıldır eğitime hizmet veren kişilerin eğitimle ilgili söyleyeceği sözlerin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Hepimiz değişik pencerelerden bakıyoruz ve ülkemizin gidişatıyla ilgili endişelerimizi ifade ediyoruz. Artık hepimiz acemilik dönemlerimizi geçirdik. Yollarda birbirimize gösteri yaparak, ya da biz gösterilere karşı durarak ülkeyi ileriye götüremediğimizi artık hepimiz farkındayız. Benim temennim, ki uzun yıllar KTOEÖS üyesiydim, sizlerle çalışmak ve güzel şeyler başarmaktır. Heyecanım öğretmenliğe ilk girdiğim günkü gibidir.”

Konuşmaların ardından KTOEÖS Başkanı Eylem, Çavuşoğlu’na sendikanın 50. yılı dolayısıyla hazırlanan bir plaket hediye etti.

Eylem, hediye takdimi sırasında, sendikaların hak mücadelesinde, sokakta da, alanda da, yemekte de, eğlencede de bir arada olmanın demokrasinin gereği olduğunu belirterek, sendikaların hakların güvencesi olduğunu dile getirdi ve işbirliği içinde eğitime katkı yapmaları gerektiğini tekrarladı.

Devletin halkına hizmet eder bir yapıya ulaşması için başarılı ve çalışkan insanlar eğitilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu da bu açıdan öğretmenlerin önemli bir görev yürüttüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, siyasi partiler nasıl gerekliyse, çalışanlarının haklarını koruyup kollamak ve o zümrenin fikirlerini ifade etmek için sendikaların da şart olduğuna vurgu yaptı.(BRT)

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