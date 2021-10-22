  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.585
  • Euro 11.14
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

 

22 Ekim 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

128

9

3

110

4

7

Genel Ortaöğretim Dairesi

136

6

2

654

24

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

10

1

0

24

3

0

 TOPLAM

274

16

5

788

31

7

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis yeniden toplanmayı denedi ama...22 Ekim 2021 Cuma 11:48
  • Video skandalı ile ilgili 8 kişiden daha ifade alıyor!22 Ekim 2021 Cuma 11:24
  • Kanatlı: Skandal videolar ile kimler apart haline getirildi, neler yaptırıldı? Bunu cevabını arayacağız?22 Ekim 2021 Cuma 11:03
  • İş dünyasından Tatar'ın gezisine tepki! “GEZMEYE” çıkışının zamanlaması hiç yakışmadı !22 Ekim 2021 Cuma 10:59
  • Peker: İfşalar devam edecek22 Ekim 2021 Cuma 10:47
  • 95 Oktan benzin limitli verilecek!22 Ekim 2021 Cuma 10:45
  • Arıklı: "Yakıt stokçularını ALO 171'e ihbar edin"22 Ekim 2021 Cuma 10:28
  • Video Skandalı Dünya basınında...22 Ekim 2021 Cuma 10:00
  • Girne'de müstahdem tarafından hırsızlık!22 Ekim 2021 Cuma 09:45
  • Yaz saati uygulaması sona eriyor22 Ekim 2021 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti