Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
22 Ekim 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
128
9
3
110
4
7
Genel Ortaöğretim Dairesi
136
6
2
654
24
0
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
10
1
0
24
3
0
TOPLAM
274
16
5
788
31
7
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