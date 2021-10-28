Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
28 Ekim 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
93
8
3
192
13
4
Genel Ortaöğretim Dairesi
67
7
3
226
22
3
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
9
2
1
52
14
1
TOPLAM
169
17
7
470
49
8
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