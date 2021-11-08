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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Personeli Donör Bağış Kampanyasına Destek Oldu

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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Personeli Donör Bağış Kampanyasına Destek Oldu
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Personeli Donör Bağış Kampanyasına Destek Oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyasına destek oldu.

Bakanlık personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalığı artırmak adına, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na kemik iliği için gönüllü donör oldu.

Bakanlık toplantı salonunda vakıf yetkilileri tarafından alınan örnekler ile Dünya İlik Bankası’na da kayıt olan gönüllü personel, bir çocuğa umut olabilmek için gönüllü olduklarını belirterek, tüm halkı duyarlılık göstermeye ve kemik iliği donörü olmaya davet etti.

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