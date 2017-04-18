Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Rum tarafını kınadı

Konuyla ilgili bakanlık açıklamasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı coşkuyla, gururla ve mutlulukla kutlamak adına özverili ve yoğun bir çalışma yapıldığı belirtildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılacak çocukların Rum Yönetimi’nce engellenmesini kınayarak, “Dil, din, renk ve ırk ayrımı olmaksızın tüm dünya çocuklarına armağan edilen böylesi anlamlı ve önemli bir günün, bağnaz düşüncelerle sabote edilmesi anlaşılır gibi değildir” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili bakanlık açıklamasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı coşkuyla, gururla ve mutlulukla kutlamak adına özverili ve yoğun bir çalışma yapıldığı belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde bu yıl 19’cusu organize edilen Uluslararası Çocuk Festivali’ne 6 ülkeden 7 ekibin katılacağına işaret edilen açıklamada, “Kıymetli çocuklarımızla birlikte bu önemli günün anlamını paylaşarak çoşkuyla kutlayacaklardı.

Ancak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir kez daha zihniyetini orta koydu ve bağnaz düşüncelerini fiilende hayata geçirdi” denildi.

Açıklamada, “Saf duygularla emek harcayarak hazırlanan konuk ekip çocuklarının, kültürel danslarını sergileyecekleri, yeni arkadaşlıklar kuracakları ve sosyal iletişim içerisinde olacakları festivale katılımlarının engellenmesi ve ülkelerine geri gönderilmelerini kabul etmemiz mümkün değildir” ifadesine yer verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, her ne mazeret olursa olsun, her ortamda ya da organizasyonda, hazımsızlığını, hırsını ve önyargısını sürekli olarak ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun artık dünya tarafından da görülmesi ve gereken cevabın erken zamanda verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kalıcı barış adına gösterilen iyi niyetin her defasında Kıbrıs Rumları tarafından olumsuz bir duruş ve durumla geri çevrildiği kaydedilerek, “Her daim, her ortamda yapıcı ve ılımlı tutumunu koruyup ortaya koyan, devam eden müzakere sürecine yönelik iyi niyetini sürekli dile getiren, güven artırıcı önlemler çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için uğraş veren Kıbrıs Türk Halkı, bu yaşananları hak etmemektedir” denildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde sona erdi:

“Hiçbir siyasi amaç gütmeden ülkemize sadece çocuk bayramını kutlamak için gelen ekiplerin adanın Kuzeyine geçmesine izin vermeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerimizi nasıl ileri boyutlara getireceğiz? Kıbrıs Türk Halkı’nın attığı yapıcı adımlara karşılık gösterilen bu zihniyet ve tutum ile nasıl çözüm arayışı içerisinde bulunacağız?

Dünya çocuklarının saf, temiz ve barışçıl düşüncelerini kendi siyasi emellerine alet eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumunu kabul etmiyor, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak şiddetle kınıyoruz”