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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı salgın tedbirleri ile ilgili denetimlerini sürdürecek

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı salgın tedbirleri ile ilgili denetimlerini sürdürecek
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı salgın tedbirleri ile ilgili denetimlerini sürdürecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mart ayından bu yana 73 eğitim merkezi ve 2 öğrenci yurdunda, koronavirüs salgın tedbirleri ile bağlantılı denetim yaptıklarını ve kurallara uymayan 18’ine uyarı yazısı gönderdiklerini açıkladı.

 

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından yapılan denetimlerin, en sıkı şekilde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

 

Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecinde geçtiğimiz Mart ayında yeniden açılan 35 okul öncesi etüt merkezi, iki yurt, 34 okul öncesi eğitim merkezi ve bir dershanede denetim yapıldığını bildirdi; yeni açılacak olan benzer merkezlerde de denetimlerin devam edeceğini, bu arada merkezlerde eğitim verecek veya alacak olanların yedi günde bir koronavirüs testi yaptırma zorunluluğunu hatırlattı.

 

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