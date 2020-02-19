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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması düzenliyor…

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması düzenliyor…
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması düzenliyor…

Yarışmaya Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul, lise ve özel okullar ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılacak…

Yarışmada başarılı olan öğrenciler Türkiye kültür gezisi ile ödüllendirilecekler…

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması düzenliyor. Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul, lise ve özel okullar ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılacağı yarışmada masalların son teslim tarihi 6 Mart 2020 olarak duyuruldu.

 

Başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacak…

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’tan alınan bilgiye göre, 15 Ocak 2020 tarihinde okullara duyurularak başlatılan yarışmaya katılacak eserlerin, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması Şartnamesi’nde tanımı yapılan “halk masalı” türünde olması gerekiyor. Masalların konusu, sunum formatı, dili ve anlatımı hakkında bilgiler içeren şartname doğrultusunda düzenlenen yarışmaya katılacak olan öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri aracılığıyla yapacak.

 

Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masalları farklı kategorilerde değerlendirilecek…

Kültür Dairesi’ne okullar tarafından iletilmeyen masalların değerlendirilmeye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurularının iki farklı kategoride değerlendirileceği ve yarışmanın iki aşamalı olacağı ifade edildi. İsimleri önümüzdeki günlerde duyurulacak olan jüri üyeleri tarafından yapılacak ilk değerlendirme sonucunda, Ortaokul ve Lise kategorilerinde finale kalan masallar belirlenecek. Finale kalan masallar ve masalları derleyen yarışmacıların isimleri 23 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

 

Finale kalan masallar derleyicileri tarafından anlatılacak…

Finale kalan masalları derleyen yarışmacılar, yarışmanın ikinci aşaması olan, masal anlatımına katılmaya hak kazanacaklar. Nisan ayında, sonradan duyurulacak bir tarihte, gerçekleştirecek masal anlatımı aşamasının sonucunda jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme neticesinde yarışmada başarılı olanlar, mansiyon kazananlar ve jüri özel ödülüne layık bulunanlar belirlenecek. Yarışma sonunda ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı olmak üzere 3’er öğrenciye “Başarı Ödülü”, 3’er öğrenciye “Mansiyon” ve 1’er öğrenciye de “Jüri Özel Ödülü” verilecek.

 

Yarışmada başarılı olan öğrenciler Türkiye kültür gezisi ile ödüllendirilecekler…

Yarışmada, ortaokul ve lise düzeyinde “Başarı”, “Mansiyon” ve “Jüri Özel Ödülü” alan öğrencilerin yanı sıra jüri üyeleri tarafından masalları yayımlanmaya uygun bulunan öğrenciler, Türkiye kültür gezisi ile ödüllendirileceklermeb-002.jpg

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