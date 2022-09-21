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Milli havayolu şirketinin kurulması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilendirildi

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Milli havayolu şirketinin kurulması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilendirildi
Milli havayolu şirketinin kurulması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilendirildi

Bakanlar Kurulu, milli havayolu şirketinin kurulması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, turizm ve eğitim sektörü başta olmak üzere KKTC ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan milli havayolunun kurulmasını teminen gerekli çalışmaları başlatmak ve mezkur havayolunun hayata geçirilmesini sağlamak adına gerekli olan Protokol hazırlıklarını yapmak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.

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