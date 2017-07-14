Milli İradeye Saygı Platformu halkı 15 Temmuz etkinliğine davet etti

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yarın akşam, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Toplantısı"na halkı davet etti.

Sancar yazılı açıklamasında, 21.00-24.00 saatleri arasında TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikle ilgili olarak, “Bu milli birlik ve kardeşlik gününde demokrasimize, milli birliğimize, şehit kanıyla sulanmış bu mukaddes bayrağımıza ve bu aziz vatanımıza en güzel şekilde sahip çıkalım. 30’a yakın dernek, kurum ve kuruluşla hep birlikte sesimizi Anavatanımıza duyuralım” ifadelerine yer verdi.

Sancar açıklamasında, 19 Temmuz Çarşamba akşamı Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak Şafak Nöbeti etkinliğine de halkı davet ederek, “Hep beraber orda olalım. KKTC’nin kurtuluş gününü birlikte kutlayalım. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz” dedi.