  • BIST 5.467,01
  • Altın 1090.261
  • Dolar 18.6677
  • Euro 19.8717
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi

» »
Girne Amerikan Üniversitesi Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan ve akrabası Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan KKTC’ye geldi.
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in eşlik ettiği İlhan Ailesi, sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade ederek iki devletliliği sonuna kadar yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Maliye Bakanı Şan ise konuşmasında İlhan ailesine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Şan ile yapılan görüşmenin ardından ailenin isteği üzerine ziyaret edilen Barbarlık Müzesi’nde acı olayların fotoğraflarını, kardeşlerinin kıyafetlerini ve öldürüldüğü banyoyu gören Şebnem İlhan duygulu anlar yaşadı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma programında ise  Yrd. Doç. Dr. Şebnem ilhan konuşma gerçekleştirdi.  Konuşmanın ardından GAÜ ve BRT işbirliğinde hazırlanan, yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yaptığı “kucakta üç çocuk sırtta yirmi yedi mermi” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO: “Asgari Ücret Artışı Makul Olmalı; İstihdamı Koruyucu Tedbirler Devam Ettirilmelidir”21 Aralık 2022 Çarşamba 19:08
  • Tatar'dan sert mesaj21 Aralık 2022 Çarşamba 18:17
  • 154 Vaka!21 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • İşte BRT'nin yayından kaldırdığı olaylı o video21 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması21 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Hademeler Cumhurbaşkanlığı'na Yürüdü21 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • “Zeus-1” hedefinde 2-3 Tfc’lik doğal gaz yatağı bulundu21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
  • Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)21 Aralık 2022 Çarşamba 13:05
  • Maypa vefat etti!21 Aralık 2022 Çarşamba 12:56
  • Üstel: 21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkü İçin Unutulması İmkansız Bir Gerçektir21 Aralık 2022 Çarşamba 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti