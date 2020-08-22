Milli Nesil Hareketi YDP'ye katıldı

Yeniden Doğuş Partisi Pandemi sonrası ara verdiği seçim kampanyasına, gerekli hazırlıkları yaparak bugün itibari ileyeniden başlayacağı bildirildi.

YDP tarafından yapılan açıklamada dün akşam İskele’de yapılan istişare toplantısında Milli Nesil Hareketi Başkanı İsmail Yılmaz beraberinde 35 kişilik bir heyetle YDP’ye katıldığı kaydedildi.

Katılımda konuşan Milli Nesil Hareketi Başkanı İsmail Yılmaz; Milli birlik ve beraberliğin sembolü olarak gördükleri YDP’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldız; “Bugünden sonra YDP’nin başarısı için çalışacağız. Hedef YDP’yi iktidar yapmak ise ve bu konuda bize bir görev yüklenecekse bunu bir emir telakki edeceğiz. Partimizin adayı Sayın Arıklı, Federasyon görüşmeyeceğim diyen tek aday. Bu mesaj bize yeter. Biz KKTC’nin yaşatılmasını ve tanıtılmasını isteyen bir hareketiz. En büyük ortak paydamız, Bağımsız olan ve ilelebet yaşayacak bir KKTC” dedi.

YDP CumhurbaşkanıAdayı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada Milli Nesil hareketinin YDP’ye katılımının çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyerek, bu hareketin amacının milli şuur sahibi bir gençlik yetiştirmek olduğunu, bu amacın YDP’nin de temel felsefesi ile örtüştüğünü söyledi. Arıklı; “Milli şuur sahibi, devletine ve milletine bağlı, milli değerlerine saygılı bir nesil yetiştirmek zorundayız. Milli değerlerini kaybetmiş bir gençlik ile ne KKTC’yi koruyabilir ne de geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz dedi.

YDP bu akşam Alayköy ve Yılmazköy’de ikinci propaganda döneminin ilk kitle toplantılarını yaparken yarın akşam da Bahçeli ve Esentepe’de kitle toplantıları düzenleyecek.