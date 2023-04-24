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Milli Olimpiyat Komitesi, spor ambargosunu protesto amacı ile BM’ye bir mektup sundu

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KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, spor ambargosunu protesto amacı ile Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM yetkililerine bir mektup sundu.
Milli Olimpiyat Komitesi, spor ambargosunu protesto amacı ile BM’ye bir mektup sundu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Annan Planı referandumunun yıl dönümünde Birleşmiş Milletler’in (BM) daimi temsilcilerine ve Avrupa Birliği (AB) organlarına iletilmek üzere hazırladığı mektubu Ledra Palace Sınır Kapısı’nda BM yetkililerine verdi.

Söz konusu mektup, Kıbrıs Türküne karşı yürütülen hukuk ve insanlık dışı spor ambargolarına yönelik haklı tepkinin dile getirilmesi ve Annan Planı’nda spor ambargoları başta olmak üzere izolasyonların kalkacağına ve verilen sözlerin tutulmamasına yönelik tavrın vurgulanması amacıyla verildi.

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