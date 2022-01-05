  • BIST 1.969,36
  • Altın 779.18763
  • Dolar 13.4265
  • Euro 15.2056
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

»
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 30 milyon TLikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi’nde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL, 9 8 7 6 0 6 6 numaralarına isabet etti. Satılan tek çeyrek biletin sahibi 30 milyon TL’lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5 oldu.

 

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 120 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. 30 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak’tan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

 

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacaktır.   

 

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden  ulaşılabilir.


 

Tüm çekilişler canlı yayınlanmaktadır

 

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

 

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dönmez, Karadeniz’de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını bildirdi03 Ocak 2022 Pazartesi 11:27
  • TCMB Temerrüt Faiz Oranını Açıkladı02 Ocak 2022 Pazar 16:19
  • İlyas Salman Hakkında 6 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı02 Ocak 2022 Pazar 14:35
  • "İmamoğlu'nu Rakip Olarak Görüyor Musunuz?" Sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Cevap02 Ocak 2022 Pazar 14:04
  • Baş: Para Olsa Bile Ürün Bulamayacağız Bir Süreç Geliyor02 Ocak 2022 Pazar 12:56
  • Sağlık Bakanı Koca: 'Dört vakadan biri omicron'02 Ocak 2022 Pazar 11:09
  • Türkiye'de elektriğe %125 zam! Yeni fiyat 2,06 TL/ kWh oldu01 Ocak 2022 Cumartesi 17:22
  • Türkiye 2022’ye Rekor Zamlarla Uyandı01 Ocak 2022 Cumartesi 17:11
  • Covid Nedeniyle Mahsur Kalmışlardı… Türkiye’ye Dönüyorlar01 Ocak 2022 Cumartesi 14:44
  • Türkiye Yeni Yıla Zamla Uyandı01 Ocak 2022 Cumartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti