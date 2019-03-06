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Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması: Talihli, henüz başvuruda bulunmadı

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31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı
Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması: Talihli, henüz başvuruda bulunmadı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.

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