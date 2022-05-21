Milli Şair Özker Yaşın’ın eserlerinde öne çıkan “Atatürk ve Bağımsızlık” temaları, ele alındı

Milli Şair Özker Yaşın’ın eserlerinde öne çıkan “Atatürk ve Bağımsızlık” temaları, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirilen konferansla ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde “Özker Yaşın’ın Eserlerinde Atatürk ve Bağımsızlık Teması” isimli konferansı verdi.

Düzenlenen konferansta, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda önemli bir yeri olan ve “Milli Şair” olarak da anılan Özker Yaşın’nın eserleri ele alındı. Çevrimiçi olarak katılım sağlanan ve yoğun ilgi gösterilen konferansın moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları ABD Başkanı Prof. Dr. Ali Erol yaptı.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır: “Özker Yaşın, kullandığı lirik ve epik şiir tarzıyla Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu mücadeleyi dünyaya duyurdu.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Ulu Önder Atatürk’ün büyük bir kahraman olarak pek çok şiirde yer aldığını hatırlatırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Şairi Özker Yaşın’ın da eserlerinde bağımsızlık temasına sıkça yer verdiğini ve Atatürk’ün de Yaşın’ın en fazla ele aldığı tarihi kişilik olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Yeniasır, Özker Yaşın’ın Kıbrıs Türklerinin Atatürk’e duyduğu sevgi ve bağlılığı dile getirmek için bir şiir kitabı yazdığını da hatırlatarak, daha sonra bu kitabın genişletilerek “Atatürk’e Saygı Duruşu” adıyla ikinci kez yayınladığını söyledi. Doç. Dr. Yeniasır, eserlerinden örnekler de verdiği konferansta “Özker Yaşın’nın yazdığı şiirlerde de Atatürk sevgisi her zaman coşkuyla ifade edilmiştir” ifadesini kullandı.

Özker Yaşın’ın Kıbrıs Türklerinin acı ve karanlık dönemlerini yaşayan bir şair olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, bu dönemin Yaşın’ın eserlerinde kendisini gösterdiğini ifade etti. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, “Kıbrıs Edebiyatı için önemli isimlerden olan Özker Yaşın için vatan, millet, hürriyet, bağımsızlık ve bayrak gibi konular her zaman ön planda olmuştur. Şiirlerinde, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi dönemlerini ve özgürlüğüne kavuşmasını şiirlerinde dile getirmiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ın Milli Şairi unvanını almıştır” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs’ın Milli Şairi Özker Yaşın, bronz büstü ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde…

Şair kimliğinin yanı sıra romancı ve gazeteci olarak da çok sayıda eser veren Özker Yaşın, aynı zamanda KKTC Kurucu meclisinin de üyelerinden biri. Çok yönlü bir yazar ve insan olan Özker Yaşın, 1932’de Lefkoşa’da doğdu. İlk gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Yaşın, 1950’de Kıbrıs’a dönerek gazetecilik ve radyo televizyon programcılığı yapmaya başladı. Daha sonra kitabevi, ardından basımevi kurdu, “Savaş” gazetesini yayımladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kuruluşuna katıldı. 1970-1976 döneminde milletvekilliği yaptı. Kıbrıs’ın hemen hemen bütün gazete ve dergilerinde, Türkiye’de ise özellikle “Varlık” dergisinde adını duyurdu. “Serbest Şiir” ile “Milliyetçi Şiir”in önde gelen şairi oldu. Kıbrıs Türk Şiiri’ne Türkçesi, şiir estetiği, kaynakları, teması ve üslubuyla gerçek bir yenilik getirdi. Kıbrıs Türk Yazının usta kalemi, 6 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Surlariçi Şehir Müzesi’nin Kıbrıs Türk edebiyatına, tarihine ve kültürüne katkı yapan Kıbrıslı Türk yazarlara yer verdiği “Kıbrıs Türk Yazarları Büst Koleksiyonu”nda da yer alan Özker Yaşın’ın bronz büstü, geçen yıl ölümünün 10’uncu yıl dönümünde ziyarete açılmıştı.