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Milli Savunma Bakanı Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı (VİDEO)

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Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı (VİDEO)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarİdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." diye konuştu. 

Akar, şunları söyledi:

"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." 

Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyen Akar, "Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçikğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir." dedi. 

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