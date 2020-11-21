Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'daki görevinin başına gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret eden Akar, burada yaptığı açıklamada, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır." diye konuştu.

Bazı Batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

"Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde, Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde, göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı.Bütün dünya bunu gördü fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil."

Akar: Yunanistan, Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdı

Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin bilimsel, teknik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay." dedi.

Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler tamamen göz ardı ediliyor, onun dışında bizim yaptığımız bilimsel, teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar. Biz siyasal çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. Bunun dışında bir takım hareketlere tevessül etmelerinin iyi komşuluk ilişkileriyle izahının mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum."

Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Akar, "Kıbrıs'ta bir Türk varlığının olduğunu, yüzyıllardan beri orada yaşayan Türkler olduğunu görmeleri lazım. Onların haklarını teslim etmeleri lazım." dedi. Akar, Türkiye'nin garantör olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.