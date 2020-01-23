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Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan Ege'de bulunan 16 adayı silahlandırdı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de bulunan 16 adanın, anlaşmalara aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan Ege'de bulunan 16 adayı silahlandırdı

Roketsan'ı ziyareti sırasında konuşan Bakan Akar, bu adaların "gayri askeri statüde" olduklarını kaydetti.

Akar, "Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.

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