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Milli Savunma Bakanlığı: Bu aşamada yeni bir harekâta gerek kalmadı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na verilen 120 saatlik aranın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin "PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını" bildirdiğini
Milli Savunma Bakanlığı: Bu aşamada yeni bir harekâta gerek kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na verilen 120 saatlik aranın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin "PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını" bildirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır" denildi.

MSB'nin açıklamasında, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında Salı gününden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadeleri de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka haberler de gelecek!" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Soçi mutabakatı boşluklarla dolu

Öte yandan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

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