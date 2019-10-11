Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın söz konusu olmadığı, atış öncesinde de her türlü tedbir alındığı kaydedildi.

Amerikan Newsweek dergisi, Türkiye saatiyle 22.00 civarında girdiği haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kobane'deki Miştenur tepesinde yer alan ABD üssünün yakınlarını vurduğunu iddia etmişti. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ile IKBY’den bir istihbarat yetkilisine dayandırılan haberde, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken; topçu ateşinin etkisi altında kalan askerlerin çekildiği belirtilmişti.

Sosyal medyada da bölgeden çekildiği belirtilen çok sayıda video ve fotoğraf dolaşıma sokulurken; CNN International da 'konuyu bilen bir ABD'li yetkiliye' dayandırarak haberi teyit etmiş ve Türkiye'nin topçu ateşinin ABD askerlerinin 'tehlikeli düzeyde' yakınına düştüğünü, herhangi bir ölüm/yaralanma söyledi. ABD, durumun kasıtlı olduğuna dair bir belirti olmadığını aktarmıştı.

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

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