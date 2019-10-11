  • BIST 99.028
  • Altın 281,710
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

»
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atışın söz konusu olmadığı, atış öncesinde de her türlü tedbir alındığı kaydedildi. 

Amerikan Newsweek dergisi, Türkiye saatiyle 22.00 civarında girdiği haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kobane'deki Miştenur tepesinde yer alan ABD üssünün yakınlarını vurduğunu iddia etmişti. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ile IKBY’den bir istihbarat yetkilisine dayandırılan haberde, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken; topçu ateşinin etkisi altında kalan askerlerin çekildiği belirtilmişti.

Sosyal medyada da bölgeden çekildiği belirtilen çok sayıda video ve fotoğraf dolaşıma sokulurken; CNN International da 'konuyu bilen bir ABD'li yetkiliye' dayandırarak haberi teyit etmiş ve Türkiye'nin topçu ateşinin ABD askerlerinin 'tehlikeli düzeyde' yakınına düştüğünü, herhangi bir ölüm/yaralanma söyledi. ABD, durumun kasıtlı olduğuna dair bir belirti olmadığını aktarmıştı. 

 

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

Ayrıntılar geliyor....

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye'nin NATO'dan çıkarılacağı iddialarına yanıt11 Ekim 2019 Cuma 18:47
  • Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm11 Ekim 2019 Cuma 18:44
  • Masonlar Büyük Locası'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek11 Ekim 2019 Cuma 18:43
  • Şanlıurfa ve Mardin'de 7 kişi hayatını kaybetti11 Ekim 2019 Cuma 11:01
  • Doktor, doktoru bıçaklayarak öldürdü!11 Ekim 2019 Cuma 10:14
  • Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem11 Ekim 2019 Cuma 08:38
  • Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu yakalandı10 Ekim 2019 Perşembe 21:47
  • Trump'tan Türkiye'ye yeni yaptırım açıklaması: Yakından izliyorum10 Ekim 2019 Perşembe 20:05
  • Valilikler açıkladı; Şanlıurfa ve Mardin'de 6 kişi hayatını kaybetti10 Ekim 2019 Perşembe 20:02
  • Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye tarafından atıldığı söylenen roket 4 can aldı10 Ekim 2019 Perşembe 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti