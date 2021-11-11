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Milli takım antrenörleri Koçak ve Lichte'nin futbolculara güveni tam

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A Milli Futbol Takımının yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda milli futbolcuların kalitesine güvendiklerini söyledi.
Milli takım antrenörleri Koçak ve Lichte'nin futbolculara güveni tam

Yardımcı antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Kenan Koçak, "Futbolcular çok motive olmuş durumdalar. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz. Ofansif ve defansif anlamda galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.

Koçak, milli takımdaki olumlu havanın nasıl oluştuğuyla ilgili soruya, "Saygı her şeyin temelidir. Oyuncularımızın hepsi değerli, kariyerli. Hepsiyle birebir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Aynı hedefin peşindeyiz. Bunun da sonucunda iyi bir atmosfer yakaladık." yanıtını verdi.

Koçak, teknik direktör Stefan Kuntz'un iletişim yeteneği çok yüksek birisi olduğunu dile getirerek, "Ben yaklaşık 20 yıl önce onun oyuncusuydum. İlk defa teknik ekipte birlikte çalışıyoruz. Herkesi geminin içine almayı isteyen, pozitif düşünen, pozitif hareket eden bir insan. Bunu da takıma yansıtmaya çalışıyor. İnşallah bu havayı galibiyetlerle süsler ve hedefimize ulaşırız. Stefan hocanın içi ve dışı bir. Burada nasıl görüyorsanız içeride de aynısı. Herhangi bir yapmacık huyu ve karakteri yok." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncularımızın kalitesine güveniyoruz"

Milli takım kadrosundaki tüm futbolcuların maçların önemini bildiğini belirten Jan-Moritz Lichte ise "İki maçı da kazanmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar özveriyle çalışıyoruz. Umarız iyi skorlarla ayrılırız." dedi.

Alman antrenörler olarak Almanya'daki futbol kurgusunu bildiklerini ve buradaki oyunculardan birebir o tarz bir futbol beklemediklerini aktaran Lichte, şunları kaydetti:

"Burada oynanan futbol düzeyinde ister istemez farklılıklar oluyor. Daha hızlı oynamamız, top kazanıldığında ani ataklara çıkıp kaleyi zorlamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları biraz daha fazla uygulamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine son idmanlarda da çalıştık. Türkiye'de ister istemez bazen biraz daha yavaş, biraz daha garanti futbol oynanabiliyor. Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Yine de oyuncularımızın kalitesine güvendiğimizden onları bazı konularda biraz serbest bırakmak istiyoruz."

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