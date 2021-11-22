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Milli Takıma Moral Yemeği

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Kempo milli takımının Ukrayna ve Antalya’da elde ettikleri başlarılardan dolayı dayanışma yemeği organize edildi
Milli Takıma Moral Yemeği

Kempo milli takımının Ukrayna ve Antalya’da elde ettikleri başlarılardan dolayı dayanışma yemeği organize edildi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu uluslararası müsabakalarda yarışan ve derece alan sporculara ve antrenörlere bir yemek organize ederek teşekkür etti.

İskale Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Spor Koordinatörü Sertaç Bozatlı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ve Federasyon yönetim kurulu ile davetliler katıldı.

İngenç “imkan verildiğinde nelerin başarılabileceğini sporcularım göstermiştir”

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç gecede yaptığı açılış konuşmasında kısa sürede büyük başarılar elde ettiklerini belirterek destek olan herkese teşekkür etti. İngenç gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek yapılan çalışmaların da uluslararası yarışmalardan gelen başarılarla taçlandığını söyledi.

İngenç “imkan verildiğinde nelerin başarılabileceğini sporcularım ve antrenörlerim göstermiştir. Onları bu başarılarından dolayı kutlar gözlerinden öperim” dedi.

Çavuşoğlu “Elde ettiğiniz başarılar büyük başarılardır”

Bakan Nazım Çavuşoğlu organizasyonda yaptığı konuşmada Kempo’nun yeni bir spor dali olduğunu ve kendisinin de bölgedeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek “elde ettiğiniz başarılar büyük başarılardır. Kısıtlı imkanlarla yaptığınız çalışmalar neticesinde büyük başarılar elde ettiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum” dedi.

Sadıkoğlu “Kısa zamanda büyük işler başardınız”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında bölgede konuşlanmış tek federasyon olan Kempo Federasyonu’nun kısa bir geçmişi olmasına ragmen gençleri sokaklardan çekip alarak spor yaptırdığını ve bununla da kalmayıp ülkeyi yurtdışında kendi bayrağıyla temsil ettiğini belirterek “biz ilk başta küçük biro da verererek destek olduk. Sizler bu desteği fazlasıyla hakederek başarılarınızı yurtdışına taşıdınız. Belediye olarak elimizden geldiğince yardım ve destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızdan dolayı sizleri ayakta alkışlıyorum” dedi.

Bozatlı “başarınız küçümsenecek düzeyde değil”

Cumhurbaşkanlığı Spor Koordinatörü Sertaç Bozatlı da konuşmasında kendi bayrağı ve kendi kimliğiyle yarışan ve derece alan tüm sporcuları tebrik ederek “başarınız küçümsenecek düzeyde değil. Pandemic koşullarını da gözönünde bulundurursak sizzler büyük işler başardınız. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

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