Milliyet Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı "Müjde" kulisini yayınladı...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'deki 'müjde'si ne olacak? İşte kulis bilgileri...

Gelelim müjde konusuna. Bu konuda kesin bir başlıktan söz etmek güç. Ancak kulislerde konuşulan bazı bilgileri paylaşabiliriz. Örneğin KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı geçtiğimiz günlerde KKTC'nin ismiyle birlikte anayasasını da değiştirip başkanlık sistemine geçişin mümkün olabileceğini söylemişti. Eğer Arıklı'nın açıklamasını esas alırsak KKTC'nin isminin ve sistem değişikliğine ilişkin bir açıklama duyabiliriz.

MARAŞ'IN SİVİL İDAREYE VERİLMESİ

Ayrıca Erdoğan'ın programında Maraş şehrine özel bir yer ayrılması da açıklamaların Maraş şehriyle ilgili olabileceğini de düşündürüyor. Örneğin, Maraş'ı askeri statüsünün kaldırılıp sivil idareye verilmesi söz konusu olabilir. Bu kapsamda belli bölgelerin, kamu arazilerinin açılışı söz konusu olabilir.

AZERBAYCAN'IN KKTC'Yİ TANIMASI

Öte yandan Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri şuanda KKTC'de temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Azerbaycan'la KKTC arasında diplomatik bir girişim, tanıma, doğruda uçuş gibi bazı kararlar açıklayacağını duyabiliriz.

TÜRK SİHA VE İHA'LARI İÇİN DAİMİ ÜS KURULMASI

Gelelim bir diğer önemli konuya. İşin savunma-askeri kısmına... Zaman zaman Türk insansız hava araçlarının KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptığını biliyoruz. Buradaki Türk SİHA ve İHA'ları için daimi bir üs kurulması gündeme gelebilir.

KKTC'DE DENİZ ÜSSÜ

Bir diğer konuysa uzun süredir gündemde konuşulan bir konu aslında. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz'de kritik öneme sahip KKTC'de bir deniz üssünün açılması gündem olabilir. Bu kapsamda da Türkiye'nin Türk donanmasında da bölgede güçlü pozisyonu güçlenmiş olacaktık.