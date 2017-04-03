Milliyet Gazetesi yazarından KKTC ve Ajda Pekkan yorumu

Milliyet Gazetesi yazarı Sefa Karahasan, KKTC'ye gelip Başbakan Özgürgün ile görüşerek vatandaşlık talep eden ve büyük tepki alan Ajda Pekkan meselesiyle ilgili yazdı...

Milliyet Gazetesi’nden Sefa Karahasan’ın bugünkü köşesi, KKTC vatandaşı olmak için büyük çaba sarf eden Türkiye’nin pop-starı Ajda Pekkan’la ilgiliydi. Karahasan, KKTC’de vatandaş olmak için istenen yatırım miktarının 3 milyon Euro, Güney Kıbrıs’da ise 2 milyon Euro olduğunu öne sürdü…

Süperstar Ajda Pekkan, KKTC’de yatırımlar yapma düşüncesinde. Bu nedenle hem bir villa aldı, hem de bir daire almak istiyor. Kıbrıs’ı da çok seviyor. Sanatçı, Ada’ya her geldiğinde haberleri Gündem oluşturuyor. Bir anlamda Ajda Hanım, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına katkı sağlıyor. Süperstar, geçtiğimiz hafta da Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti. Başbakan, ünlü sanatçının KKTC vatandaşı olmasını önemsediklerini belirtti. Pekkan’ın ziyareti kamuoyunda gündeme gelince ortalık karıştı. ‘Ajda Pekkan’ın KKTC vatandaşı’ olmaması yönünde birçok yorum ve eleştiri geldi. Belirtmek gerekir ki; KKTC’de ünlü isimlere vatandaşlık verilmesi, belli bir kesimin tepkisini çeker. Kamuoyunda da fazla sesleri çıktığı için tüm Kıbrıs Türk halkı tepki veriyor algısı oluşturulur.

EN PAHALI VATANDAŞLIK

KKTC’de, Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı isimlerine de vatandaşlıklar verilmeli. İş dünyasıyla ve sanatçılarla iletişime geçilmeli, kabul ettikleri takdirde törenle vatandaşlık takdim edilmeli. Bu, ülke tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılmaya ihtiyacı var, vatandaşlık alanların değil. Not da edelim; KKTC’de vatandaş olmak için istenen yatırım miktarı 3 milyon euro. Avrupa Birliği üyesi Rumlar’da ise vatandaşlık, 2 milyon euro. Karar, KKTC yönetiminin.

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