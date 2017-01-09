Milliyetçiliğiniz kaç dönüm?

Facebook bu günlerde çok hareketli.

Hakaretler, suçlamalar, küfürler, havada uçuşuyor.

“Çözüm” ya da “Barış” kelimelerini kullanan herkes “Hain”, herkes “Rumcu”.

Hem de bunları yazanların çoğu, toplumda bilinen kişiler.

Adeta çözümü kötülemeyi misyon edinmişler.

Sabah güne korku filmi senaryolarıyla başlayıp, gece günü tehditlerle bitiriyorlar.

Gün boyu, hakaretlerin ve küfürlerin bini bir para.

Aslında kullandıkları argümanlar hiç değişmiyor.

Garantörlük ve mal, mülk.

Tüm senaryo bu ki kelime üzerine kuruluyor Allah’ın her günü,

İlginç olan ise, “Rumlar sizi kesecek” “Adada Türk bırakmayacak” diyenlerin çoğu, sağlık hizmeti almak için, Rum tarafını tercih ediyor ve sıkça Rum tarafındaki hastanelere gidiyor.

Hiçbir Rum, bu kişileri kesmiyor.

Alış veriş için yine Rum kesimini tercih ediyorlar ve yine Rumlar tarafından kesilmiyorlar.

Özel olarak kendilerinin gidip gezip görmesinden ayrı, Rum kesimine düzenlenen turlarda da en önde yer alıyorlar ama Rumların saldırısına uğramadan dönüp evlerine geliyorlar.

Rumlar Kuzeye geldiğinde, Onlar da Rumlara saldırmıyorlar.

Ama iş Çözüm konusuna gelince, Rumlar tarafından kesileceklerinden korkuyorlar (!)

Madem, doktorlarına, esnafına, halkına güvenip her gün korkusuzca Güneye geçiyorsan, konu çözüm olunca neden korkuyorsun diye sormazlar mı adama?

Hadi diyelim ki, korkuyu ve endişeyi anladık.

Peki ya mal mülk sorunu?

“Kan döktük aldık ,bir karış toprak vermeyiz” diyenlere sormak lazım, o kanlar, mal mülk için mi döküldü?

Şehit olanlar, siz hak hukuk tanımadan Rum malına konun diye mi şehit oldular?

Arkasına sığınıp , milliyetçilik yaptığınız “Barış Harekatını” , mal, mülk davasına indirgeyip küçültmeye hakkınız var mı?

Ne yani şimdi ABD’nin , Suriye’de “kan döktüm” diyerek Suriyelilerin malına, mülküne el koyma hakkı var mı?

Kaldı ki, Türkiye yalnız Türklerin değil, aynı zamanda da Rumların garantörü.

Bunu en çok siz milliyetçiler dillendiriyorsunuz.

Öyleyse Türkiye, Rumları kime karşı garanti altına alacak?

Rumların mallarının, canlarının da garantörüyse, mallarına el mi koyacak?

O yüzden kimse kimseyi kandırmasın.

Evet Rum faşistlerin başlattığı bir savaşta her iki taraf da öldürdü ve her iki taraftan da ölenler oldu.

Bu durumdan en büyük zararı gören de Türk tarafı oldu.

Eğer bu gün Kıbrıslı Türk gençler memleketlerinden göç etmişse, bunun sebebi çözümsüzlüktür.

Eğer bu gün Kıbrıs’ın kuzeyi, kendi içine hapsedilmiş ve üretimden koparılmışsa, bunun sorumlusu da çözümsüzlüktür.

Bu gün Türkiye, yüklü tazminatlar ödemeye mahkum edilmişse bunun da sebebi çözümsüzlüktür.

Eğer bu gün Türkiye, sizin “kanla aldık” diyerek sahiplendiğiniz Rum malları için yüklü tazminatlar ödüyorsa, uluslar arası hukuktan kaçamıyorsa, kabul edin ki, bu mallar sizin değil.

O yüzden özellikle benim gibi sonradan gelip adaya yerleşen ve tek çakıl taşı koymayan kişilerin, çözümsüzlük çığırtkanlığı yapmaya hiç mi hiç hakkı yoktur.

Ayrıca hakkı olmadan bir yığın Rum malı almış, devlet olanaklarından maksimum derecede yararlanan arkadaş!

“Huzur içerisinde gül gibi geçinip gidiyoruz, daha ne istiyorlar anlamıyorum” diyorsun ya,

Eğer bu gün adanın yarısından fazlası asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyorsa, bunun da sorumlusu çözümsüzlüktür ve kontrolsüz nüfustur.

Yine eğer bu gün adanın tüm gençleri “Göç yasasına” yani açlığa mahkum edilmişse, bunun da nedeni çözümsüzlüktür.

Gençlerimiz, spordan, tiyatroya, hiçbir alanda varlık gösteremiyorsa bunun da sebebi çözümsüzlüktür.

Öte yandan, Kıbrıs’ın Kuzeyi, kimliksizse, “besleme “yerine koyulup hor görülüyorsa, kültürü yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuşsa, bu da çözümsüzlüktendir.

Hepsinden öte, iradesi elinden alınmışsa ve her gün onuru ayaklar altına alınıyorsa, bunun da tek sebebi çözümsüzlüktür.

O yüzden sizin yaptığınız milliyetçilik değil, tam anlamıyla bencilliktir.

Haksız yere mal mülk sahibi olanların milliyetçiliği de dönüm hesabıdır.

Boşu boşuna milliyetçiliğin arkasına sığınıp, çözüm isteyenlere hakaret ederek, çözümsüzlük çığırtkanlığı yapmasınlar.

Herkes herşeyin farkındadır.