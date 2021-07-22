Milwaukee Bucks’ın 50 Yıllık Şampiyonluk Hasreti Sona Erdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu.
Amerikan Basketbol Ligi NBA’in heyecan dolu bir sezonu daha sona erdi.
Final serisinin 6’ncı maçında Milwaukee Bucks, rakibi Phoenix Suns’ı 105-98 yendi. Böylece seride durumu 4-2’ye getirerek şampiyonluğa uzandı.
Milwaukee Bucks, en son 1971 yılında NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.
2020/2021 sezonu ile birlikte klübün 50 yıllık şampiyonluk hasreti de sona ermiş oldu.
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