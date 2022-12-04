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Milyarder astronot, gerçek hayatta bir Jurassic Park yapmak istiyor

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Shift4 Payments'ın kurucusu ve CEO'su olan 39 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isacacman, Jurassic Park'ı gerçek hayatta yapmak istiyor.
Milyarder astronot, gerçek hayatta bir Jurassic Park yapmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir araştırma ekibi, şimdiye kadar canlandırılan en eski virüsü; 48.500 yıllık virüsü hayata döndürdü. Hatta çalışma üzerine bilim insanları bu virüslerin tehlikeli olabileceği ile ilgili uyarılarda da bulundu.

Milyarder Jared Isaacman da bu habere atıfta bulunarak “Şimdi dinozorlara geçelim ve her şeyi gerçekten ilginç hale getirelim” diye yazdı. Aynı zamanda ticari astronot olan Isaacman, gerçek hayatta bir Jurassic Park deneyimi isteğini dinozor emojisi ile de pekiştirdi.

Dinozorları canlandırma konusu ilk defa Isaacman tarafından gündeme getirilmiyor. Neuralink’in kurucu ortağı Max Hodak da Nisan 2021’de “İstersek muhtemelen Jurassic Park’ı inşa edebiliriz” diye bir tweet atmıştı. Hodak, Neuralink’ten ayrılana kadar Musk ile çalıştı. Ancak şimdilik Musk’ın, eski ortağı gibi bir Jurassic Park hayali yok.

Milyarder astronot Isaacman ise şimdilik sadece Hubble teleskobuna hizmet vermek için NASA ile birlikte çalışıyor.

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