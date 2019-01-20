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Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü

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Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü
Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü

Microsoft’un kurucusu olan milyarder işadamı Bill Gates, 3 dolarlık hamburger için kuyrukta beklerken görüldü.

NTV'nin haberine göre ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Seattle'da bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken görüntülendi.

Kişisel serveti 105.1 milyar doları bulan 63 yaşındaki Gates'in 3 dolarlık hamburger kuyruğunda beklemesi görenleri şaşırttı.

O anlara ait fotoğraf bir Facebook kullanıcısı tarafından paylaşılmasının yanı sıra Microsoft grubu tarafından da internette yayımlandı.

Sosyal medya kullanıcıları Gates'in bu görüntüsü hakkında birçok yorum yapıldı.

gates.png

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