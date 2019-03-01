Milyon dolarlık yasa dışı bahisin 'Hazine Müdürü' TV programcısı çıktı

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirtilen 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Örgüt lideri A.U'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda yasa dışı bahisten yıllık 340 milyon dolar gelir elde edildiği belirlendi.

Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.