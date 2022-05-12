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Milyon dolarlık yüzüğü kırdıktan sonra ağlama krizine girdi

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Kourtney Kardashian, 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırdıktan sonra ağlama krizine girdi.
Milyon dolarlık yüzüğü kırdıktan sonra ağlama krizine girdi

“The Kardashians” şovunun, perşembe günkü bölümünde Kourtney Kardashian yaşadığı son olayı anlatırken dikkat çekti. Kardashian, Travis Barker’ın verdiği 1 milyon dolarlık (yaklaşık 15 milyon liralık) nişan yüzüğünün üstüne bastığını ve kırdığını açıkladı.

Yeni bölümden bir sahnede Kris Jenner, Kourtney’nin devasa Lorraine Schwartz tasarımı yüzüğünü takmadığını fark etti.

Kardashian yıldızı, olayı “muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri” olarak niteleyerek yaşananları anlattı:

“Yerde katlanmış sweatshirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma yere koydum. Dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis’i aradım. ‘Gerçekten çok kötü bir şey yaptım’ dedim.”

Kourtney Kardashian, “Bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim?” diye pişmanlığını dile getirdi. Blink-182 davulcusu Travis Barker, Lorraine Schwartz yüzüğün tasarımında büyük rol oynamıştı.

Rock’çı, Ekim 2021’de Kaliforniya, Montecito’daki sahilde güller ve mumlar eşliğinde sevgilisine evlenme teklif etmişti.

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