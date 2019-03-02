Milyoner iş adamından skandal görüntüler! (video)

Milyoner iş adamı Larry Baer, söz konusu görüntülerde eşi Pamela Baer’le tartışırken görülüyor. Eşinin elindeki telefonu almak isteyen 61 yaşındaki Baer, kadının üzerine atlayarak oturduğu sandalyeden yere düşürüyor.
Kadının çığlıklarına rağmen durmayan Baer, yerdeki boğuşmanın ardından telefonu alarak uzaklaşıyor.
Çevredekilerin kaydettiği video ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılırken, Baer eleştiri oklarının hedefi oldu.
Tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Larry Baer, bir aile meselesi yüzünden tartıştıklarını, şiddet söz konusu olmadığını ancak görüntülerden utanç duyduğunu söyledi.
Eşiyle paralel ifadeler kullanan Pamela Baer ise tartıştıkları sorunun çözüldüğünü belirtti.
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