  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Milyoner iş adamından skandal görüntüler! (video)

» »
Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından San Francisco Giants'ın sahibi Larry Baer, sosyal medyada yayılan eşiyle tartışma görüntüleriyle ülkenin gündemine oturdu.
Milyoner iş adamından skandal görüntüler! (video)

Milyoner iş adamı Larry Baer, söz konusu görüntülerde eşi Pamela Baer’le tartışırken görülüyor. Eşinin elindeki telefonu almak isteyen 61 yaşındaki Baer, kadının üzerine atlayarak oturduğu sandalyeden yere düşürüyor.

Kadının çığlıklarına rağmen durmayan Baer, yerdeki boğuşmanın ardından telefonu alarak uzaklaşıyor.

Çevredekilerin kaydettiği video ABD basınında ve sosyal medyada hızla yayılırken, Baer eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Larry Baer, bir aile meselesi yüzünden tartıştıklarını, şiddet söz konusu olmadığını ancak görüntülerden utanç duyduğunu söyledi.

Eşiyle paralel ifadeler kullanan Pamela Baer ise tartıştıkları sorunun çözüldüğünü belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump zorda: "Cohen'in ifadelerinin yüzde 95'i yalan"28 Şubat 2019 Perşembe 16:17
  • Trump’tan Kim’e övgü dolu sözler: Büyük bir lidersiniz27 Şubat 2019 Çarşamba 16:04
  • Gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel istismar iddiası27 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
  • Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, temyiz hakkı kazandı27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
  • Japonya: KDHC'ye uygulanan yaptırımları ABD kaldırsa da sürdüreceğiz26 Şubat 2019 Salı 20:31
  • Küba, "Sonsuza kadar sosyalizm" dedi26 Şubat 2019 Salı 19:46
  • Venezüellalı askerler, sınır kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı püskürttü25 Şubat 2019 Pazartesi 21:42
  • 39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak25 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
  • Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat24 Şubat 2019 Pazar 22:30
  • Venezuela ordusundan göstericilere müdahale24 Şubat 2019 Pazar 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti