  • BIST 1.151
  • Altın 515,866
  • Dolar 8,4055
  • Euro 9,8534
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Milyonerlerin sayıları 9 ayda yaklaşık 76 bin arttı

» »
Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon liraya dayandı: Sayıları 9 ayda yaklaşık 76 bin arttı
Milyonerlerin sayıları 9 ayda yaklaşık 76 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 9 ayda 76 bin 123 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liraya yaklaştı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 301 bin 564 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 9 ayda 76 bin 123 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 958 milyar 817 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 496 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 567 milyar 218 milyon lira artış kaydetti.

Yurt içi yerleşik milyonerlere 66 binin üzerinde kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 9 ayda 66 bin 800 artarak 268 bin 820'ye ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 831 milyar 726 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 807 milyar 548 milyon lirası yerel para cinsi, 969 milyar 261 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 54 milyar 918 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 814 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bini geçti

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 32 bin 744'e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 9 bin 323 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 127 milyar 91 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 496 milyon lirası yerel para, 108 milyar 141 milyon lirası yabancı para ve 1.5 milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 881 bin lira olarak hesaplandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde bir rekor daha08 Ekim 2020 Perşembe 18:27
  • Türk lirasında yeni 'dip noktası': Dolar ve euro tarihi zirveye ulaştı07 Ekim 2020 Çarşamba 16:12
  • Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin üzerinde, sterlin artık çift hanede!28 Eylül 2020 Pazartesi 20:11
  • Türkiye'de asıl enflasyon oranı yüzde 36.8728 Eylül 2020 Pazartesi 17:10
  • Altında hareketli hafta! En kötüsü...26 Eylül 2020 Cumartesi 19:02
  • Dolar neden yükselir ve neden düşer?26 Eylül 2020 Cumartesi 18:16
  • Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası dolarda sert düşüş!24 Eylül 2020 Perşembe 16:07
  • Powell’a selam, bol paraya devam17 Eylül 2020 Perşembe 13:30
  • AB’nin destek programına başvuru koşulları02 Eylül 2020 Çarşamba 20:02
  • Kişi başına milli gelir 9 bin doların altına indi; Türkiye dünyada 70'inci sırada31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti