Milyonlarca insanın duymak istemediğini DSÖ böyle haykırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, tüm dünyayı etkisi altına altına alan virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünya genelinde koronavirüsten yaşanan ölüm sayısının 1 milyona yaklaştığı günlerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ''Yaygın aşılamadan önce 2 milyon kişinin korona virüsten ölmesi imkânsız değil'' açıklamasını yaptı.
Ryan, ''Yaygın aşılamayı başaramazsak, 2 milyon ölüm hayal değil'' şeklinde konuştu.
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