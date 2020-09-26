  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Milyonlarca insanın duymak istemediğini DSÖ böyle haykırdı

» »
Ölecek insan sayısı tüylerinizi diken diken edecek. Bu işin hiç şakası yok
Milyonlarca insanın duymak istemediğini DSÖ böyle haykırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, tüm dünyayı etkisi altına altına alan virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde koronavirüsten yaşanan ölüm sayısının 1 milyona yaklaştığı günlerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ''Yaygın aşılamadan önce 2 milyon kişinin korona virüsten ölmesi imkânsız değil'' açıklamasını yaptı.

Ryan, ''Yaygın aşılamayı başaramazsak, 2 milyon ölüm hayal değil'' şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteli gençler 'şapkadan' epilepsi tanısı ve takibi yapan cihaz geliştirdi26 Eylül 2020 Cumartesi 10:36
  • Korona vakalarının en yoğun olduğu yaş grubu açıklandı!26 Eylül 2020 Cumartesi 10:11
  • Hafife almayın! Eğer sürekli kaşıntınız oluyorsa...26 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
  • Pandemide kalp sağlığı için 6 öneri26 Eylül 2020 Cumartesi 09:12
  • Koronavirüs: ABD'de yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil'26 Eylül 2020 Cumartesi 09:01
  • Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı26 Eylül 2020 Cumartesi 08:59
  • Maske kullanımı koronavirüsten ne kadar koruyor? Bilimsel çalışmalar ortaya koydu.26 Eylül 2020 Cumartesi 08:52
  • Koronavirüste Yeni Test Yöntemi26 Eylül 2020 Cumartesi 08:49
  • AIDS nedir, HIV testi ne zaman yapılmalı?25 Eylül 2020 Cuma 23:31
  • Alarm kurarak uyananlara çok önemli uyarı: Eğer ertelerseniz...25 Eylül 2020 Cuma 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti