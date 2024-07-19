Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia ediliyor...

Milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen bir bankanın Güzelyurt Şube Müdürü F.C ile banka müşterisi Ö.D tutuklanarak Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli Çavuş Hüseyin Sebatlı, zanlıların “Sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenleme, hesaplarda hile, müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 2021-2024 tarihleri arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir bankada müstahdem olarak görevli olan zanlı F.C'nin Ö.D'ye ait çeklerinin ödenmesini sağlamak amacı ile bankanın ana kasasından temin etmiş olduğu paraları sahte banka ödeme emri düzenleyip Ö.D'ye ait hesaba aktarmak suretiyle Ö.D'nin sahtekarlıkla 6.298.366 TL para temin etmesine olanak sağladığını belirtti.

Polis, F.C'nin Ö.D'nin teşviki ile yine banka kasasında oluşan açığı kapatmak amacı ile banka müşterilerden hesaplarına yatırmak için nakit olarak almış olduğu toplam 1 milyon 244 bin 411 TL, 23 bin 805 Euro, 67 bin 793 sterlin, 11 bin 526 doları müşteri hesaplarına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

5’i müşteri olmak üzere 15 kişiden ifade alındığını belirten polis, F.C'nin gönüllü ifadesinde konu suçu Ö.D'nin teşvikiyle işlediğini söylediğini belirtti. Ö.D'nin ise suçlamaları kabul etmediğini belirten Polis, alınacak ifadeler bulunduğunu ve konunun soruşturulmasını yeni başladığını söyledi. Zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığının bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 3 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları talebe itiraz etmedi.

Mahkeme zanların 3’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.