Milyonlarca ton tahıl, Ukrayna'da mahsur kalmıştı; Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da imzalanacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'da Rusya'nın işgali nedeniyle mahsur kalan tahılın çıkarılmasına yönelik anlaşmanın imza töreni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak törende Ukrayna tahılının dünyanın geri kalanına ulaşabilmesinin önünü açması beklenen anlaşmayı Türkiye ve BM'nin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'dan da heyetler imzalayacak.

İletişim Başkanlığı perşembe akşamı, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni’nin bugün BM Genel Sekreteri Guterres’in katılımıyla yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Yarın İstanbul'da yapılacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres hazır bulunacak.”

Rusya'nın Ukrayna'nın güney limanlarını işgal etmesinin ardından yaklaşık 25 ton tahılın ülkede mahsur kaldığı belirtiliyor.

3 ülke ve BM'nin temsilcileri geçen çarşamba günü yine İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu: İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yapılacak törene ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul’da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz.”