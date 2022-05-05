Milyonluk sakız çalan iki gence tutuklama

Britanya’da iki kişi ‘sakız hırsızlığı’ yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: www.tastetech.com

Polis, Gloucestershire bölgesinde 18 ve 19 yaşlarında iki gencin dün saat 03.00’da, otoyol üzerindeki bir duraklama tesisinin önündeki bir tırdan ürünleri alıp araçlarına yüklerken görüldüğünü ve peşlerine bir ekip aracının takıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre M5 Otoyolu üzerinde takip edilen ikili ”Dur” ihtarına uymadı ve plakası sahte olan kamyonu yol kenarına bırakıp kaçtı.

Kovalamaca sonucunda yakalanan iki kişinin 120 bin sterlin (2,23 milyon lira) değerinde sakız çaldığı belirlendi.

Biri Leeds diğeri Batı Yorkshire’da yaşayan iki kişi hakkında hırsızlığın yanı sıra tehlikeli araç kullanmaktan da soruşturma açıldı.