“Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması 2020”nin Seçki Kitapçığı Dijital Olarak Yayınlandı

KTMMOB- Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri tarafından, üçüncüsü düzenlenen Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın seçki kitapçığının basılı hâli çıkmadan önce dijital versiyonunu Mimarlar Odası internet sayfasında yayınlandı.

Odadan verilen bilgiye göre, Oda Yayın Kurulu üyeleri tarafından akademik tezler ve makaleler dışında, mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek amacıyla Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması her yıl düzenleniyor.

Aralarında Sûha Özkan, Müge Cengizkan, Ertuğ Uçar ve Neşe Yaşın’ın da bulunduğu jüri tarafından ödüllendirilen ve yayınlanması uygun görülen eserlerden oluşan seçki, üç ödüllü eser, dört mansiyon ve 30 seçilmiş ürünle, toplamda 37 eseri barındırıyor.

Söz konusu seçkiye ve Yayın Kurulunun diğer yayınları ve yarışmanın tüm seçki kitapçıklarına mimarlarodasi.org adresinden erişilebilir.