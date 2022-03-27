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Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu Seçildi

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Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu Seçildi
Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu Seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu Lefkoşa AKM Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Mehmet Akanyeti ve Sekreterlik görevlerine Özge Özbekoğlu ve Nazif Ç. Dilaver’in seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Faaliyet ve Mali raporların okunup onayı ile devam etti.

Gerçekleşen seçimler sonrasında, Başkanlığa Oy Çokluğu ile Kozan Uzunoğlu seçildi.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Simzer Kaya (Yazman), Burak Türsoy (Sayman) Batuhan Bayramoğlu (Y.K. Üyesi),  Ferruh Dülger Oğlu (Y.K. Üyesi) İpek Yaralıoğlu (Y.K.Yedek Üyesi) Safiye Özaltıner (Y.K.Yedek Üyesi).

Denetleme Kuruluna ise Hüseyin Erdoğdu, Emine Azimli seçildi.

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