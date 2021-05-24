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Mimarlar odası: Proje Derhal İptal Edilmeli

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Girne’de yapılması planlanan “Asil Köylü” heykelinin ülkenin dokusuna, ölçeğine olan aykırılığının ortada olduğu görüşünü paylaşarak, böyle bir yapının yapılmasını kesinlikle uygun bulmadıklarını ve projenin derhal iptal edilmesinin doğru bir hareket olac
Mimarlar odası: Proje Derhal İptal Edilmeli

Mimarlar Odası, Girne’de yapılması planlanan “Asil Köylü” heykelinin ülkenin dokusuna, ölçeğine olan aykırılığının ortada olduğu görüşünü paylaşarak, böyle bir yapının yapılmasını kesinlikle uygun bulmadıklarını ve projenin derhal iptal edilmesinin doğru bir hareket olacağını vurguladı.

Mimarlar Odası konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Girne’de yapılması planlanan “Asil Köylü” heykeli ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Heykelin büyüklüğüne ve ülkenin dokusu ile ölçeğine olan aykırılığına vurgu yapılan açıklamada, “Kıbrıs adasına, toplumun geleceğine ve tüm dünyaya karşı doğaya yapılacak her türlü tahribatın sorumluluğunu hissederek hareket etmek, hiçbir surette ödün verilmemesi gereken bir unsurdur. Mimarlar Odası olarak, böyle bir yapının yapılmasını kesinlikle uygun bulmadığımızı belirtir, yatırımcı kurumun ve izin makamlarının, halkın ve onları temsil eden sivil toplum örgütlerinin tepkilerine duyarlı davranıp projenin derhal iptal edilmesinin doğru bir hareket olacağı görüşündeyiz” denildi.

Heykelin çok yönlü irdelenmesi ve sorgulanmasının önem arz ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu soruların cevaplanması talep edildi:

“Toplumu ilgilendiren böyle bir projede kamuoyu sürece dahil edildi mi? Kamuoyunun böyle bir projeye, kapsamı ve konumu itibarıyla genel yaklaşımı nedir? Konum olarak projenin bulunduğu yerin inşaata kapalı orman arazisi olduğu bilinmektedir. Böylesine bir yapı için izinlendirme prosedürü hangi yasa altında gerçekleşecektir? Projenin kendisi kadar alt yapısı, yolu vs., projelendirildi mi ve hangi yasa altında izinlendirilecek? Projenin ve alt yapısının orman arazisinde olmasından dolayı ÇED raporu var mı ve doğa tahribatı, endemik dokuya ilişkin ilgili disiplinlerin ve uzmanların raporu nedir? Kırk metre yüksekliğinde ve otuz metre çapında bir heykelin Girne kent siluetine etkisi her yönü ile etüt edildi mi? Proje Kıbrıs kültürünü yansıtırken hangi açılardan ele alınmıştır? Bu konuda herhangi bir görüş veya bir çalışma yapıldı mı? Bu süreç içerisine kurum kuruluşlar, örgütler ve sanatçılar dahil edildi mi? Projenin yer alacağı konum mevcut konut bölgesine olan yakınlığı endişe yaratmaktadır. Bu yönden mevcut konut yerleşkelerine ve ulaşım ağlarına olan etkisi etüt edildi mi?”

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