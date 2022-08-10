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Mimarlar Odası’ndan Kaçak Saray tepkisi

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Mimarlar Odası’ndan Kaçak Saray tepkisi
Mimarlar Odası’ndan Kaçak Saray tepkisi

Siyasilerin kendi kurum ve kuruluşlarımızı hiçleştirme çabası sistematik olarak devam etmektedir. Bu bağlamda, Ankara Mimarlar Odası başkanın açıklamaları ile birlikte yerel ve Türkiye gazetelerinde çıkan haberler ışığında, söz konusu KAÇAK SARAY’ın ihalesinin Türkiye’de tamamlandığını anlıyoruz.

Daha önce de defalarca basın bildirileri ile altını çizerek belirtiğimiz yanlışlıkların, bilinçli ve ısrarlı olarak devam ettirildiği ortadadır.

Kendi insanına, meslek ve örgütlerine sahip çıkmayan yöneticilerin bu tavrı kabul edilemezdir!

Ülkemizin değerlerini, meslek örgütlerini, yasalarını tanımayan yasa dışı bu tavrı, her aşamasında kınadık ve bundan sonra da kınamaya ve ısrarla devam ettirilmeye çalışılan bu sürecin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ankara Mimarlar Odasının sürece ilişkin uyarılarını ve KTMMOB Mimarlar Odası yanında yer alan duruşunu saygıyla selamlarız.

Bilinmelidir ki, “ben yaptım olur” tavrı ile kendi meslek örgütlerini ve yasalarını ezmeye çalışan tüm yöneticiler, karşılarında bu ülkeyi var eden yasaları ve yasa koruyucularını bulacaklardır.

KTMMOB Mimarlar Odası Başkan ve Yönetim Kurulu

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