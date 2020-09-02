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Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması

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Mimarlar Odası, bilimsel ve teknik yönden devlete her zaman destek sağlayan ve her türlü kamusal konuda devletin yanında olan KTMMOB ve odaların yaptığı uyarılar göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması

Mimarlar Odası, bilimsel ve teknik yönden devlete her zaman destek sağlayan ve her türlü kamusal konuda devletin yanında olan KTMMOB ve odaların yaptığı uyarılar göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. 

Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Pandemi Hastanesi’nin ilk gündeme geldiğinde şu an yapılması planlanan hastanenin yerinin sel taşkını dolayısıyla uygun olmadığının belirtildiği aynı kampüs içerisinde ama sel taşkını dikkate alınarak ve mevcut yerleşim plan dokusuyla uyumlu bir konum önerildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTMMOB’nin odamıza görev vermesiyle, diğer meslek disiplinleri ile istişare içerisinde, araç – yaya trafiği ayrışımı içeren ve yukarda belirtilen çalışmadaki yerleşim omurgasına da bağlı kalarak, çevredeki diğer yapılarla istendiğinde ilişki kurabilecek ve esnek gelişme gösterebilecek  “Pandemi Hastanesi”nin lokasyonu önerilmiştir. İlgili kullanıcılar (sağlık çalışanları) ile görüşmeler yapılarak normlara uygun ihtiyaç programı oluşturulmuş ve lokasyonla ilgili olarak görüşleri de alınmıştır. Tüm bunlar gözardı edilerek, diğer ilgili meslek odalarının da belirttiği gibi, çevre verileri ile kampüs ve kent dokusunu dikkate almayan bir çalışmanın büyük riskler taşıdığını bizler de vurgulamak isteriz.

Pandemi hastanesi süreci, başından itibaren hükümet tarafından doğru yönetilememiştir.
Bakanlık’tan, KTMMOB ve odalara gelen talepler en kısa zamanda değerlendirilmiştir.
Ancak, bakanlığın karar ve onay süreçlerinde çok yavaş hareket edilerek zaman heba edilmiştir.

Bizler pandemi hastenesine olan acil ihtiyaç ve öneminin farkındayız. Bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklardan kaçınmadığımızı ve her zaman yardıma hazır olduğumuzu belirtiriz. Ancak gelinen noktada, sürece dahil edilmemek bizleri üzmüştür.

Toplumumuzun yararına ve gelecek nesillere örnek olmak açısından, kamu ve sivil toplum örgütlerinin istişare içerisinde, ortak akılla, toplumsal belleğimize ve etik değerlerimize bağlı kalarak acilen çözüm üretilmesini temenni ediyoruz.”

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